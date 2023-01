Ucraina | Zelensky annuncia ‘riorganizzazione’ a vari livelli di comando

Leggi su italiasera

Il presidente ucraino Volodymyry hato nel suo discorso serale una riorganizzazione della sua amministrazione adi responsabilità a seguito di una serie di denunce di corruzione. "Ci sono già decisioni – alcune oggi, altre domani – che riguardano il personale, funzionari anei ministeri e in altre strutture del governo centrale, così come nelle regioni e nelle forze dell'ordine", ha dichiarato. Diversi media ucraini hanno ipotizzato la rimozione imminente dai loro incarichi di ministri del governo ed alti funzionari. Nel fine settimana scorso, la polizia anti-corruzione ha dato notizia dell'arresto del vice ministro per le infrastrutture, sospettato di aver percepito una tangente di 400mila dollari ...