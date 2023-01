Ucraina | via libera di Berlino all’invio di carri armati Leopard 2 | l’ira di Mosca

Leggi su tpi

(Di martedì 24 gennaio 2023) Dopo giorni di tentennamenti la Germania ha deciso di far pervenire a Kiev idi cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di aver bisogno per contenere l’offensiva russa. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Der Spiegel,sarebbe pronta a consegnare “almeno una compagnia” di cingolati di produzione tedesca, che già domani dovrebbero varcare il confine passando dalla Polonia. L’necessita diperché secondo le stime in un anno di conflitto ne avrebbe persi in combattimento tra i 400 e i 600, oltre il 50% della fornitura in dotazione dell’esercito. Meglio non è andata alla Russia, che avrebbe visto andare distrutti più di 1.600 corazzati, ma a fronte di uno stock di 12mila unità. In attesa dell’ok del ...