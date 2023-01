Ucraina | “Usa verso il via libera all’invio a Kiev dei carri armati Abrams” In questo modo possono essere sbloccati i Leopard tedeschi

(Di martedì 24 gennaio 2023) “L’amministrazione Biden è intenzionata a inviare un significativo numero diall’”. La rivelazione arriva dal Wall Street Journal che cita alcune fonti riservate tra i funzionari statunitensi secondo cui l’annuncio potrebbe arrivare già questa settimana. La mossa del Pentagono di iniziare a consegnare i tank, riporta il giornale, fa parte di un accordo per sbloccare la fornitura didi fabbricazione tedesca tanto auspicata dal presidente Zelensky negli ultimi giorni. La Germania, infatti, aveva indicato che avrebbe dato il viadei suoi tank solo se anche Washington avesse considerato l’invio dei propri. Inizialmente il Pentagono si era detto contrario ...

La Russia non sembra intenzionata a incontrare i negoziatori degli Stati Uniti per il rinnovo del trattato Nuovo Start, l'unico ...