Prima la pandemia , poi la paura per la guerra in. Sono stati anni difficili per i più giovani, a cominciare dai bambini e dagli adolescenti , ... Ale età ' Sì. Ad esempio nelle scuole ...'Un giorno che passeremo allo stesso modo di sempre, unendole nostre forze per il bene di una cosa: per il bene della vittoria. Per la vittoria dell'' ha detto il presidente che intanto ...

Guerra in Ucraina. «La Nato non ha superato tutte le linee rosse». Quali sono i confini ilmessaggero.it

Ucraina, tutte le dimissioni per corruzione nel governo WIRED Italia

Berlino: gli alleati possono addestrare ucraini sui Leopard. Mosca: danno a rapporti con la Germania - L'Ambasciata russa: mezzi militari italiani bruciano a Soledar - L'Ambasciata russa: mezzi militari italiani bruciano a Soledar RaiNews

Ucraina, Duda: "I criminali russi dovranno risponderne penalmente" Euronews Italiano

Estonia e Lettonia, via l'ambasciatore russo. Borrell: l'UE prima per aiuti a Kiev, 50 miliardi - Ucraina, vietati ai funzionari i viaggi all'estero "non ufficiali" - Ucraina, vietati ai funzionari i viaggi all'estero "non ufficiali" RaiNews

Guerra Ucraina, il 24 gennaio è il primo giorno dell'undicesimo mese di conflitto. «Un giorno che passeremo allo stesso modo di sempre, unendo tutte le nostre forze per il bene ...Dopo undici mesi di guerra in Ucraina, solo l'8,5% delle imprese Ue e del G7 ha abbandonato Mosca. Uno studio svizzero smentisce la grande fuga annunciata ...