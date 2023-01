Ucraina | “su tank Polonia a Kiev risposta Germania in 1-2 settimane”

(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) – Laha ricevuto la richiesta ufficiale dellaper l’invio dei carri armati Leopard in. Lo ha detto il ministro della Difesa di Varsavia Mariusz Blaszczak dopo la conferenza stampa a Berlino del ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius con il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. La richiesta dellasulla consegna di ‘Leopard’ di fabbricazione tedesca all’verrà esaminata rapidamente a Berlino, ha assicurato il governo tedesco anche se, secondo informazioni dell’emittente Ntv, potrebbero volerci comunque giorni o anche più. “Una settimana, due al massimo” secondo fonti governative citate dall’emittente, che ricorda come il portavoce del governo federale abbia assicurato che la richiesta verrà processata “con la necessaria urgenza”. ...

Leggi anche, Cremlino: "Con Leopard a Kiev danno a relazioni Russia - Germania", Polonia avverte Germania suiLeopard: cosa sappiamo finora, Zelensky vuoleLeopard: "...La mancanza di proteste inpuò anche essere aiutata dal fatto che l'ha sospeso la ... Lunedì ha dichiarato al thinkLowy Institute di Sydney che i leader politici devono mettere da ...

Il colpo micidiale del T-64BV ucraino non lascia scampo al tank russo La Stampa

Tank e soldi all'Ucraina, quante possibilità ci sono per la terza guerra mondiale Il Tempo

Leopard, ecco come funzionano tank tedeschi richiesti dall'Ucraina ilmessaggero.it

Carri armati europei verso l'Ucraina: ecco quali Paesi hanno detto sì a Zelensky EuropaToday

(Adnkronos) – La Germania ha ricevuto la richiesta ufficiale della Polonia per l’invio dei carri armati Leopard in Ucraina. Lo ha detto il ministro della Difesa di Varsavia Mariusz Blaszczak dopo la c ...Ascolta l'articolo ”La Russia sta preparando una nuova offensiva” in Ucraina e per questo è necessario che gli alleati della Nato ”forniscano armi pesanti” alle forze armate di Kiev. Lo ha detto il ...