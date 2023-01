(Di martedì 24 gennaio 2023) Wsj: Usa verso l'invio di un 'significativo numero' di tank Abrams. Via libera definitivo della Camera al decreto ...

"La decisione è presa", la Germania manderà i Leopard in. Lo scrive der. Secondo il magazine tedesco, Berlino sarebbe pronta a consegnare "almeno una compagnia" di Leopard. .' La Germania invierà carri armati Leopard a Kiev ', dopo giorni di resistenza da parte del governo guidato dal cancelliere Olaf Scholz . Lo riferisce Der

Ucraina, Spiegel: "Berlino ha deciso di inviare i Leopard a Kiev" - Esteri - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

Der Spiegel, 'Berlino potrebbe dare 19 tank Leopard all'Ucraina' Agenzia ANSA

Der Spiegel, 'Berlino potrebbe dare 19 tank Leopard all'Ucraina' Giornale di Brescia

Der Spiegel, 'Berlino potrebbe dare 19 tank Leopard all'Ucraina' l'Adige

Berlino: gli alleati possono addestrare ucraini sui Leopard. Mosca: danno a rapporti con la Germania - Der Spiegel: decisione presa, la Germania manderà i suoi Leopard in Ucraina - Der Spiegel: decisione presa, la Germania manderà i suoi Leopard in Ucrai RaiNews

BERLINO (Reuters) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha deciso di inviare carri armati Leopard 2 all'Ucraina e di permettere ad altri Paesi, come la Polonia, di farlo. Lo scrive la rivista tedesca D ..."La decisione è presa", la Germania manderà i Leopard in Ucraina. Lo scrive der Spiegel. Secondo il magazine tedesco, Berlino sarebbe pronta a consegnare "almeno una compagnia" di Leopard. (ANSA). (AN ...