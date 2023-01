Ucraina | si dimettono vice ministro Difesa e Tymoshenko

(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ildelladell’, Vyacheslav Shapovalov, ha rassegnato le sue dimissioni citando ”accuse di corruzione” provenienti dai mezzi di informazione e che lui ritiene senza fondamento. Come si legge sul sito Internet del ministero della, le dimissioni di Shapovalov sono state “un atto di dignità” che permetterà di mantenere la fiducia nel dicastero. Shapovalov aveva la responsabilità dell’approvvigionamento di viveri e attrezzature alle truppe al fronte. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha annunciato nel suo discorso serale una riorganizzazione della sua amministrazione a vari livelli di responsabilità a seguito di una serie di denunce di corruzione. “Ci sono già decisioni – alcune oggi, altre domani – che riguardano il ...

Il presidente Zelensky aspetta la consegna dei sistemi missilistici antiaerei Patriot, si dimettono il numero due del suo staff, Kyryl Tymoshenko e il viceministro della Difesa. Esattamente 11 mesi di ...Il vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino Kyrylo Tymoshenko si è dimesso. A seguire si è dimesso anche il vice ministro ...