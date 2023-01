Ucraina | Scotto | ' voterò no al decreto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "L'Ue doveva aiutare l'a restare in piedi: ma prendere parte non significava limitarsi a essere parte passiva dello scontro. Oggi non si intravede nemmeno l'ombra di un'agenda diplomatica: resta solo il via libera a un'ulteriore escalation di armamenti. Armi per salvare la democrazia: questa la parola d'ordine indiscutibile. Ma una democrazia armata fino ai denti è un ossimoro". Così Arturodi Articolo 1 in un intervento su Il Fatto Quotidiano. "Arriva l'ennesimoche per un anno destinerà all'altre risorse militari, con il Parlamento a ratificare. E senza uno straccio di road map politica se non l'allusione mobilitante alla necessità di vincere la guerra. Vincere la guerra contro una potenza nucleare significa mettere nel conto l'armageddon. Chiunque avanza un ...