(Di martedì 24 gennaio 2023) Kiev, 24 gen. (Adnkronos) -, le truppe russe hanno cercato di attaccare una roccaforte, ma le guardie di frontiera hanno ucciso ottoe ne hanno feriti altri 13. Lo ha scritto su Telegram il Servizio frontaliero statale dell', precisando che "le truppe russe hanno cercato di attaccare la roccaforte delle guardie di frontiera. Il nemico ha inviato più volte rinforzi in questa direzione".

in corso a Bakhmut e a Avdiivka , nell'orientale, tra le forze armate di Kiev e quelle di Mosca. Lo Stato Maggiore dell'esercito ucraino spiega che "i russi sono stati respinti con ......e sta già esaminando la possibilità di ricevere i carri armati Abrams" ha sottolineato il presidente ucraino mentre sono in corso pesantisono in corso a Bakhmut e a Avdiivka, nell'...

Ucraina ultime notizie. Kiev, pesanti scontri nell’Est, russi respinti con molte perdite Il Sole 24 ORE

Ucraina, armi a Kiev: vertice Usa-alleati. Stoltenberg: Italia ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Ucraina Russia, le notizie sulla guerra del 22 gennaio Corriere della Sera

Ultimo'ora: Ucraina: scontri vicino Bakhmut, uccisi 8 soldati russi La Svolta

Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Berlino: "Gli alleati ... la Repubblica

Kiev, 24 gen. (Adnkronos) - Vicino a Bakhmut, le truppe russe hanno cercato di attaccare una roccaforte ucraina, ma le guardie di frontiera hanno ..."Abbiamo bisogno di carri armati, non 10-20, ma diverse centinaia". L'appello della presidenza ucraina, nel mezzo del dibattito sull'invio dei tank, è giunto ...