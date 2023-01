Ucraina | raffica di dimissioni per forniture a prezzi gonfiati | lasciano vice Difesa | numero 2 staff di Zelensky e procuratore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tra gli alti funzionari che hanno presentato oggi le loroin, c’è anche ilgenerale Oleksiy Simonenko. Ladiarriva dopo le rivelazioni dei media su presunti acquisti di, hanno spiegato le autorità. Ma non c’è soltanto lui: a fare un passo indietro anche ilministro dellaucraino Vyacheslav Shapovalov, che ha chiesto di lasciare il suo incarico per non “creare minacce alle Forze armate in seguito alle accuse sull’acquisto dei servizi di ristorazione”. “Nonostante il fatto che le accuse annunciate siano prive di fondamento, lesono un atto degno nelle tradizioni della politica ...