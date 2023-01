Ucraina | Pd compatto | solo Ciani Demos vota no | Scotto e Stumpo non partecipano**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Nessuna distinzione in aula sul voto al dl Ucraina dei sostenitori della mozione Elly Schlein al congresso, la più esplicita tra i 4 candidati alla segreteria dem sulla necessità di una trattativa per la pace. "No, nessuna distinzione da parte nostra", anticipava prima del voto un dirigente del fronte Schlein. E così è stato. I dem hannoto compatti a favore del decreto. Unico voto contrario quello del 'pacifista' Paolodi. Tra chi non ha partecipato al voto Arturo(che ha anticipato la sua contrarietà al dl oggi in un intervento sul Fatto Quotidiano) e Nico. Mentre gli altri di Articolo Uno - Roberto Speranza, Federico Fornaro e Cecilia Guerra - hannoto a favore. Anche Laura Boldrini tra i non partecipanti al voto.