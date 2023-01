(Di martedì 24 gennaio 2023) Washington, 24 gen. (Adnkronos) - Secondo l' agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani, laRussia contro l'ha ucciso7.068e ferito11.415 dal 24 febbraio al 22 gennaio. L'Onu ha riferito che le cifre effettive sono probabilmente considerevolmente più alte poiché le informazioni dai luoghi con ostilità in corso sono in ritardo e molte segnalazioni didevono ancora essere confermate. "Ciò riguarda, ad esempio, Mariupol (regione di Donetsk), Izium (regione di Kharkiv), Lysychansk, Popasna e Sievierodonetsk (regione di Luhansk), dove ci sono informazioni di numerose", si legge nella dichiarazione. Le fotografie satellitari pubblicate dalla ...

Il Sannio Quotidiano

'Concordiamo sul sostegno alla missioneper risolvere la questione del Sahara occidentale'. ... Un progetto geopolitico di straordinaria importanza dopo la guerra in. In questo scenario gli ...La recente aggressione della Russia all'e la minaccia da parte della prima di ricorrere a ... mentre ero in visita nel Regno Unito, ho incontrato la prima donna under secretary general dell',... Ucraina: Onu, almeno 18.483 vittime civili a causa della guerra Washington, 24 gen. (Adnkronos) – Secondo l’ agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani, la guerra della Russia contro l’Ucraina ha ucciso almeno 7.068 civili e ferito almeno 11.415 dal 24 febbra ...Il presidente di LaPresse, Marco Durante, oggi ha incontrato giornalisti, fotografi e cameraman americani al Palazzo di vetro dell’Onu a New York.