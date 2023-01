Ucraina | Mosca | ' Occidente non ha superato tutte linee rosse'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Washington, 24 gen. (Adnkronos) - Il primo vice rappresentante permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite Dmitry Polyansky ha dichiarato che la Nato e i paesi occidentali sono essenzialmente coinvolti nel conflitto in, ma nonlesono state ancora superate. Polyansky, scrive l'agenzia Tass, ha detto che "stiamo inviando sempre più segnali che, certo, alcunesono state superate, ma forse non quelle ancora più. Quando hai a che fare con una potenza nucleare come la Russia, devi calcolarele possibilità se vuoi intensificare la guerra". Polyansky ha affermato che l'invio di più armi occidentali innon "cambierà drasticamente l'esito dell'operazione militare speciale ...