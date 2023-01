Ucraina | l’Italia è coinvolta fino al collo in questa guerra | rispettiamo l’articolo 11!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha smentito la notizia, diffusa dal governo russo, che un veicolo blindato militare di provenienza italiana sia stato colpito di recente durante le operazioni belliche in. Ma, vera o no che sia tale smentita, la sostanza delle cose non cambia e consiste nel fatto chealin, per scelta precisa dei suoi governanti ossequiosi alle decisioni della Nato, ma contro la volontà della maggioranza del suo popolo, se si eccettua qualche migliaio di scalzacani ligi alle direttive di partiti, dal Pd a Fratelli d’Italia, sempre più avulsi da problemi, necessità e aspettative degli italiani. Il sentimento della grande maggioranza del nostro popolo chiede il rispetto ...