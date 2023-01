Ucraina | Kiev | ' 690 soldati russi uccisi in un giorno'

(Di martedì 24 gennaio 2023), 24 gen. (Adnkronos) - Laa ha perso nell'ultimo690 uomini, facendo salire a 122.170 le perdite fra le sue fila daldell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 122.170 uomini, 3.152 carri armati, 6.284 mezzi corazzati, 2.148 sistemi d'artiglieria, 448 lanciarazzi multipli, 220 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 289 aerei, 281 elicotteri, 4.944 autoveicoli, 18 ...

Agenzia ANSA

... Polonia e Estonia in testa, si fanno portavoce delle richieste dell'e provano a convincere ... il tentativo è di rivederlo al ribasso, come vuole. Secondo fonti diplomatiche, tuttavia, non ...... seguita da quelle di Kharkiv (269),(117), Kherson (83), Mykolaiv (82), Zaporizhzhia (81), ... invece, potrebbe aver raggiunto quota 188.000 dall'inizio dell'invasione dell'. Il generale ... Via libera dell'Ue, altri 500 milioni di aiuti militari a Kiev - Mondo Kiev, 24 gen. (Adnkronos) - La Russia ha perso nell’ultimo giorno 690 uomini, facendo salire a 122.170 le perdite fra le sue fila dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio.La guerra in Ucraina giunge al 335esimo giorno. Zelensky: "Continua la battaglia per il Donbass e il sud dell'Ucraina, sono 11 mesi di guerra su vasta scala". "La Germania non bloccherà i Paesi che de ...