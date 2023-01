Ucraina | governo nel caos | raffica di dimissioni dopo un caso di corruzione Mosca accusa | ' Vampiri insaziabili'

Un presunto caso di corruzione scuote ilin. Il presidente Zelensky ha fatto piazza pulita. Il vice ministro della Difesa Vyacheslav Shapovalov , il vice capo dell'ufficio presidenziale Kyrylo Tymoshenko , il vice ministro ......i vaccini ci si affidava al proprionazionale, non all'Organizzazione mondiale della sanità o all'UE'. 'Se si guarda alla situazione odierna, e mi rammarico molto per la guerra in, è ...

Guerra Ucraina, accuse di corruzione: dimissioni nel governo di Kiev. Lasciano viceministro Difesa e dirigente ilmessaggero.it

Berlino: gli alleati possono addestrare ucraini sui Leopard. Mosca: danno a rapporti con la Germania - Mosca: dura risposta alla Lettonia per l'espulsione dell'ambasciatore - Mosca: dura risposta alla Lettonia per l'espulsione dell'ambasciatore RaiNews

Corruzione in Ucraina, la purga di Zelensky: via pezzi grossi del governo Corriere della Sera

Tangenti in Ucraina, arrestato il viceministro delle Infrastrutture Lozynskiy: “Ha preso una mazzetta… Il Fatto Quotidiano

Lasciano il viceministro alla Difesa Shapov, Tymoshenko, vice capo dell'ufficio della presidenza ucraina, i governatori di 5 oblast e due vice ministri per lo Sviluppo delle comunità. L'Ue: bene che l ...Una notizia che definire incredibile è poca cosa, riporta una questione di corruttela e malaffare proprio in seno al conflitto russo-ucraino. Il viceministro delle infrastrutture dell'Ucraina, Vasyl L ...