Mondo Guerra inStati Uniti chiedono di inviare ulteriori armi a Kiev. Germania in stallo sui carri armati Al contrario, le armi anticarro, in particolare i Javelin americani, hanno ...... il dipartimento della Difesa Usa aveva escluso di fornire i sofisticati carri armati all', ...l' entourage della Casa Bianca e del dipartimento di Stato sarebbero più possibilisti a fornire...

Berlino: gli alleati possono addestrare ucraini sui Leopard. Mosca: danno a rapporti con la Germania - Grossi: un incidente nucleare è da evitare con ogni mezzo - Grossi: un incidente nucleare è da evitare con ogni mezzo RaiNews

Ucraina, gli Usa pensano di inviare un gran numero di carri armati Abrams Globalist.it

Pressione sulla Germania: mandate i carri armati Leopard all'Ucraina - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Guerra in Ucraina: gli afroamericani dicono no — L'Indro L'Indro

Estonia e Lettonia, via l'ambasciatore russo. Borrell: l'UE prima per aiuti a Kiev, 50 miliardi - Ucraina, vietati ai funzionari i viaggi all'estero "non ufficiali" - Ucraina, vietati ai funzionari i viaggi all'estero "non ufficiali" RaiNews

Lo scandalo corruzione tormenta l'Ucraina. E Putin ha pronto il suo piano segreto per rovesciare Zelensky. È nelle mani del politico ucraino filo-russo Viktor Medvedchuk, ...