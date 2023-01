Ucraina | dimissioni e licenziamenti | tolleranza zero Zelensky su corruzione

(Di martedì 24 gennaio 2023) Kiev, 24 gen. (Adnkronos/Washington Post) - Il presidente ucraino Volodymyrè deciso a mostrareverso la, per essere certo di non minare la fiducia dei paesi occidentali che tengono in vita il paese con massicci invii di armi e miliardi di aiuti finanziari. E' questo il quadro dell'ondata diche ha investito l'amministarzione, la maggiore dall'invasione russa del 24 febbraio. Escono fuori di scena diversi esponenti dell'amministrazione, fra cui il vice capo dello staff di, Kyrylo Timoshenko, il vice ministro della Difesa, Vyacheslav Shapovalov, il vice procuratore generale Oleksiy Symonenko e i governatori di cinque regioni: Valentin Reznichenko (Dnepropetrovsk), Oleksiy ...

E lo scandalo corruzione che sta terremotando l'amministrazionesi allarga ulteriormente con ledi due vice ministri per lo Sviluppo delle comunità e dei territori. Sia Vyacheslav ...Ondata dial vertice del governo ucraino. Il vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino Kyrylo ...e cinque governatori regionali sono stati destituiti dai loro incarichi inin ...

Ucraina, la scure di Zelensky sul governo. Lasciano in 10 - Mondo Agenzia ANSA

Corruzione a Kiev, raffica di dimissioni: lasciano due viceministri, il numero due dello staff di Zelensky e… Il Fatto Quotidiano

Corruzione, coinvolti pezzi grossi vicini a Zelensky: stop a vacanze e dimissioni forzate EuropaToday

Le molte dimissioni nel governo ucraino Il Post

Ucraina, raffica di dimissioni ai vertici e a iverticiCRAINA, RaiNews

Kiev, 24 gen. (Adnkronos/Washington Post) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è deciso a mostrare tolleranza zero verso la corruzione, per essere certo di non minare la fiducia dei paesi occide ...La scure del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky si abbatte su governatori e ministri: due i viceministri dimessi, cinque i governatori a rischio, per ...