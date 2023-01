Ucraina | dimissioni e licenziamenti | tolleranza zero Zelensky su corruzione

Leggi su italiasera

(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyrè deciso a mostrareverso la, per essere certo di non minare la fiducia dei paesi occidentali che tengono in vita il paese con massicci invii di armi e miliardi di aiuti finanziari. E’ questo il quadro dell’ondata diche ha investito l’amministarzione, la maggiore dall’invasione russa del 24 febbraio. Escono fuori di scena diversi esponenti dell’amministrazione, fra cui il vice capo dello staff di, Kyrylo Timoshenko, il vice ministro della Difesa, Vyacheslav Shapovalov, il vice procuratore generale Oleksiy Symonenko e i governatori di cinque regioni: Valentin Reznichenko (Dnepropetrovsk), Oleksiy Kuleba (Kiev), Dmitry ...