Tutto l' abbigliamento fitness che ti dovresti procurare per diventare il king della tua palestra

Leggi su gqitalia

(Di martedì 24 gennaio 2023) Lo sappiamo, l'abbigliamento fitness è diventato cool. Molto cool. “L'athleisure” è stato adottato dal mainstream, con i marchi più blasonati che impongono i loro standard nel settore dell'abbigliamento e fatturano come grandi maisonmoda. Ed è un dato di fatto che, fintanto che sempre più persone seguono regolari routine di fitness, trascorrendo sempre più tempo in pantaloncini e tuta, perché non dedicare cura e attenzione alla scelta di questi vestiti come di solito si fa con il resto del guardaroba? Vestirsi bene per migliorare le performance inPerché se l'abito fa il monaco, fa anche lo sportivo. Avete mai visto qualcuno che, correndo, si è vestito come se dovesse andare ad un aperitivo in centro? Nope. Che tu ci creda o no, l’abbigliamento fitness che indossi durante un allenamento a casa o inpuò influire ...