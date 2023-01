Turista scippato dell’Hublot da 30mila euro | 17enne arrestato a Napoli

(Di martedì 24 gennaio 2023) Unè statoper la rapina di un orologio marca Hublot del valore diai danni di unstraniero. La rapina è avvenuta lo scorso ottobre nei Quartieri Spagnoli. Nei confronti del, che ha agito insieme a un complice già, gli agenti della Squadra mobile die del Commissariato Montecalvario hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile, emessa dal gip del Tribunale per i minorenni disu richiesta della Procura. Le indagini hanno ricostruito le fasi della rapina attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e dei profili social utilizzati dale dal suo complice. Inoltre, il ...

Era in città per una breve vacanza negli ultimi giorni dell'anno, quando è statodel suo smartphone mentre passeggiava su corso Umberto. 'Ero diretto al Museo archeologico nazionale e sarei ...romanoa Napoli . E' stato derubato del suo cellulare mentre passeggiava per il centro durante le feste natalizie. E' il racconto del dentista romano Pietro Triggiani, che su facebook ...

