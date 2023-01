Turismo | Schiavo Confesercenti a Stati generali | Trainante per il Sud

Leggi su ildenaro

(Di martedì 24 gennaio 2023) Al via la II edizione degli “del” a Sorrento, promossi dal Comune della Costiera, con il patrocinio della Regione Campania e di Enit. L’apertura è stata affidata al Ministro delDaniela Santanchè. Invitato anche Vincenzo, presidente diCampania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno, che ha ascoltato con grande interesse ed apprezzamento le parole del Ministro. «Ho avuto il piacere di incontrare il Ministro Santanchè- ha commentato– e ho ascoltato con grande apprezzamento le sue parole. Sottoscrivo soprattutto l’esigenza di fare squadra e di creare sinergie. L’importanza di investire in infrastrutture per migliorare l’accoglienza turistica, come ha sottolineato oggi il Ministro, è fondamentale ...