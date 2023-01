Tremano anche i giocatori della Juventus | “Squalifiche di un mese e più!”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il terremoto in casanon sembra avere fine. Dopo la penalizzazione di 15 punti nell’attuale campionato e le inibizioni agli ex vertici in società, i bianconeri rischianonei singoli. Paolo Ziliani pubblica una serie di documenti che evidenzia il rischio che corre l’operatoin merito ai bilanci degli stipendi e una lunga lista di nomi coinvolti. Di seguito quanto riportato dal suo tweet: “Tutti squalificati. Per almeno un. In questo campionato. Forse già a breve. E sì, lo so, non è una notizia di poco conto. I media italianial pensiero di darla, ma forse è il caso di non fare gli schizzinosi: almeno si evitano svenimenti come per il -15 (1. segue). Nei due prospetti ne trovate ...