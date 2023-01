"Trattativa economica". Cosa c'è dietro al coming out di Federico Fashion Style

(Di martedì 24 gennaio 2023) Selvaggia Lucarelli ha svelato che l'hair stylist di Anzio avrebbe ingaggiato una serratacon Rai e Mediaset per fare unout più commerciale che personale

Poi è saltato tutto" L'articolo Coming out, Selvaggia Lucarelli contro Federico Lauri: "Era incon il Gf Vip" proviene da True ...La giornalista rivela nuovi dettagli sulle trattative economiche che ha fatto Federico Lauri con vari conduttori tv per scegliere dove fare il suo coming ...

"Trattativa economica". Cosa c'è dietro al coming out di Federico ... ilGiornale.it

Federico Fashion Style, Lucarelli lo sbugiarda: "Il coming out Era in trattativa economica da mesi" Today.it

Selvaggia Lucarelli e il coming out di Federico Fashion Style: ‘Trattativa economica, doveva andare al Grande Fratello ma…’ Yahoo Notizie

Lega Capannori: "Sosteniamo lavoratori e sindacati nella difficile ... La Gazzetta di Lucca

Rinnovo contratto scuola, l’11 gennaio prosegue la trattativa all’Aran: da risolvere la questione legata alle posizioni economiche del personale ATA Orizzonte Scuola

"Nell'ambiente televisivo sapevamo tutti che da qualche mese Federico stava organizzando il suo coming out mediatico - ha dichiarato la Lucarelli - C'era in corso una trattativa, ovviamente anche ...L'ex premier ha sottolineato "le consonanze in materia di giustizia sociale e ambientale" con la coalizione dei Verdi europei. Incontro privato con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der L ...