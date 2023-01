Trasporto aereo | AdR protagonista a Bruxelles con la presentazione del Patto per la Decarbonizzazione

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 24 gennaio 2023)– Si è svolto a, presso il Parlamento Europeo, l’evento “Decarbonizzare il settore aviazione: Aeroporti di Roma presenta una best practice italiana” promosso da AdR per approfondire a livello europeo la finalità del “per ladel”, l’osservatorio ideato dalla società di gestione degli aeroporti della Capitale che ha lo scopo – anche attraverso il supporto di esperti del mondo accademico – di favorire e accelerare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del settore nel contesto degli SDGs e dell’Agenda 2030 prendendo a riferimento l’obiettivo di Net Zero Emissions entro il 2050. Ilè composto da un Comitato di Indirizzo al quale hanno aderito rappresentanti delle Istituzioni, delle associazioni ...