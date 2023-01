Tragedia in Trentino | morta un’escursionista 30enne travolta da una valanga | un uomo grave in ospedale

(Di martedì 24 gennaio 2023) Non è riuscita a sopravviveredi 30 annida unain val Orsera, nei pressi del rifugio Caldenave, sul gruppo del Lagorai in. Da quanto si apprende dai soccorritori, la donna – residente a Viarago di Pergine Valsugana – sarebbe statada una slavina durante una gita con le ciaspole a 1.792 metri di quota., invece, undi 46 anni, che è stato individuato e trasportato indove sarebbe ricoverato in gravi condizioni con fratture multiple. L’allarme è scattato intorno alle 16.15 per il mancato rientro di entrambi gli escursionisti. A causa di un cambiamento del meteo, che non ha consentito il sorvolo in elicottero, le operazioni dei soccorritori sono dovute continuare unicamente da terra. ...

Nuovasulla neve nelle scorse ore: è avvenuta sulla catena montuosa del Lagorai , inAlto Adige . La neve ha travolto due escursionisti , prima dati per dispersi e poi ritrovati: si conta ...Non è riuscita a sopravvivere un' escursionista di 30 anni travolta da una valanga in val Orsera , nei pressi del rifugio Caldenave, sul gruppo del Lagorai in. Da quanto si apprende dai soccorritori, la donna - residente a Viarago di Pergine Valsugana - sarebbe stata travolta da una slavina durante una gita con le ciaspole a 1.792 metri di quota. ...

Tragedia in Trentino, Arianna Sittoni è morta a 30 anni travolta da ... il Dolomiti

Tragedia in Trentino, morta un'escursionista 30enne travolta da una ... Open

Tragedia in val Campelle: morta una trentenne di Pergine ... Trentino

Travolto da un'auto a Pavia, morto il trentino Daniele Marchi Trentino

Tragedia in stazione a Trento: una ragazza travolta e uccisa da un ... l'Adige

Una valanga ha travolto due persone sul Lagorai, in Trentino Alto Adige: grave il bilancio, una donna è morta e l'altro escursionista ferito grave ...In Trentino un'escursionista è deceduta a causa del distacco di una valanga in Val Orsera, nei pressi del rifugio Caldenave, sul gruppo del Lagorai. Anche un uomo è rimasto ferito in maniera grave. Gl ...