Tragedia al Pertini | la mamma | «Pretendo giustizia Chiedevo aiuto e sono stata ignorata»

(Di martedì 24 gennaio 2023) Per stabilire con certezza i contorni dellache si è consumata all’ospedaledi Roma tra il 7 e l’8 gennaio bisognerà attendere sessanta giorni. Quella notte un neonato di tre giorni è morto “presumibilmente schiacciato dalla madre addormentatasi dopo averlo allattato nella sua stanza”. Per avere i risultati dell’autopsia del piccolo serviranno infatti sessanta giorni. La donna, come riporta l’Ansa.it, è risultata negativa a tutti i test tossicologici. Intanto proseguono le indagini. Roma, il fascicolo d’indagine per omicidio colposo Gli inquirenti hanno acquisito tutta una serie di documenti in ospedale, compresa la cartella clinica della donna. I magistrati devono chiarire se si siano violati i protocolli e se vi siano state nelle negligenze. Al momento il fascicolo d’indagine per omicidio colposo aperto dai pm romani rimane contro ...