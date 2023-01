Traffico Roma del 24-01-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 gennaio 2023) Luceverdedalla redazione Buonasera Bentrovati studio Sonia cerquetani ancora in testo ilsul Raccordo Anulare code lungo la carreggiata interna tra Flaminia Salaria e poi più avanti tra Bufalotta allo svincolo A24 e dallaFiumicino alla via Aurelia file anche in carreggiata esterna del raccordo tra laFiumicino e la Pontina è tra Laurentina e Tuscolana molto sulcon code sul percorso Urbano della A24 tra la tangenziale è il raccordo anulare nelle due direzioniintenso con code sulla tangenziale est verso lo stadio Olimpico dalla A24 alla Salaria in direzione San Giovanni da Corso di Francia la Salaria è moltoanche sulla Flaminia sulla Salaria e sulla Tiburtina per lavori ecode sulla ...