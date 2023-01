(Di martedì 24 gennaio 2023) Luceverdedalla redazione Buonasera Bentrovati studio Sonia cerquetani ancora in testo ilsul Raccordo Anulare code lungo la carreggiata interna tra Flaminia Salaria e poi più avanti tra Bufalotta allo svincolo A24 e dallaFiumicino alla via Aurelia file anche in carreggiata esterna del raccordo tra laFiumicino e la Pontina è tra Laurentina e Tuscolana molto sulcon code sul percorso Urbano della A24 tra la tangenziale è il raccordo anulare nelle due direzioniintenso con code sulla tangenziale est verso lo stadio Olimpico dalla A24 alla Salaria in direzione San Giovanni da Corso di Francia la Salaria è moltoanche sulla Flaminia sulla Salaria e sulla Tiburtina per lavori ecode sulla ...

. Resta confermato lo sciopero di 48 ore dei benzinai a partire dalle 19 di questa sera. Lo ... Per avere informazioni aggiornate sulsono disponibili i canali del C. C. I. S. S. (numero ...24 gennaio '23. Flavio Tosi, deputato di Forza Italia e già Sindaco di Verona, non è d'accordo ... non autorizzare più la sua installazione sarebbe come vietare ilveicolare al primo ...

Traffico Roma del 24-01-2023 ore 18:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Traffico Roma del 24-01-2023 ore 19:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Traffico Roma del 24-01-2023 ore 19:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Traffico Roma del 24-01-2023 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Traffico Roma del 24-01-2023 ore 13:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Incidente oggi in via di Torrevecchia. Dalle ore 16:40 circa, due squadre VVF (8A e 9A), con l'ausilio del Carro Sollevamenti e AG/10, stanno intervenendo in Via di Torrevecchia,330 per ...C’è la Roma dei 15 minuti, che sogna il sindaco Roberto Gualtieri. E quella delle 2 ore e 35 minuti vissute dal pendolare X nella mattinata odierna, giorno in cui linea A della metro registra la parzi ...