(Di martedì 24 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetaniintenso con code sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra Flaminia e Salaria è più avanti tra Buffon o te lo svincolo A24 file anche in carreggiata esterna del raccordo tra laFiumicino e la Pontina è tra Laurentina e Tuscolana intenso ilin uscita dasul percorso Urbano della A24 dalla tangenziale al Raccordointenso con code anche sulla tangenziale est verso lo stadio Olimpico dalla Tiburtina a viale della Moschea in direzione San Giovanni da Corso di Francia c’è la Salaria lunghe code su via della Pineta Sacchetti dalla galleria Giovanni XXIII via Marconi verso la Boccea C’è moltoanche sulla Flaminia sulla Salaria e sulla Tiburtina ...

. Resta confermato lo sciopero di 48 ore dei benzinai. Lo affermano in una nota i Presidenti di ... Per avere informazioni aggiornate sulsono disponibili i canali del C. C. I. S. S. (numero ...24 gennaio '23. Flavio Tosi, deputato di Forza Italia e già Sindaco di Verona, non è d'accordo ... non autorizzare più la sua installazione sarebbe come vietare ilveicolare al primo ...

Traffico Roma del 24-01-2023 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Traffico Roma del 24-01-2023 ore 17:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Traffico Roma del 24-01-2023 ore 18:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Traffico Roma del 24-01-2023 ore 13:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Traffico Roma del 24-01-2023 ore 10:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews

C’è la Roma dei 15 minuti, che sogna il sindaco Roberto Gualtieri. E quella delle 2 ore e 35 minuti vissute dal pendolare X nella mattinata odierna, giorno in cui linea A della metro registra la parzi ...La segnaletica stradale rappresenta, ancor più in ambito urbano, un aspetto principale della viabilità, funzionale alla sicurezza dell’utenza. E’ pertanto evidente che ...