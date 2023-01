Traffico Roma del 24-01-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 gennaio 2023) Luceverdedalla redazione Buonasera Bentrovati al microfono Sonia cerquetani molti incidenti che si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale è proprio per incidente disagi alsu Piazzale Ostiense altezza stazione metro Piramide in piazzale Ugo La Malfa in via Chiabrera nei pressi di viale Giustiniano Imperatoreintenso con code sulla tangenziale est verso lo stadio da viale delle valli a via dei Campi Sportivi e poi direzione San Giovanni da Corso di Francia la Salaria lunghe code persu via della Pineta Sacchetti dalla galleria Giovanni XXIII a via Marconi verso la Boccea alle 20:45 all’Olimpico Lazio Milan consuete modifiche alla sosta e alla viabilità dal tardo pomeriggio previsto un aumento delprima e dopo il match e quindi difficoltà per ...