Traffico Roma del 24-01-2023 ore 12 | 30

(Di martedì 24 gennaio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

... è quanto emerge dall'analisi condotta da Flixbus sulpasseggeri registrato in particolare ... oltre a importanti collegamenti domestici come quelli provenienti da Milano,e Torino, anche ...... fermato da una pattuglia della Polizia diCapitale nel corso di uno dei consueti controlli a contrasto di questo tipo di illeciti. Gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento) hanno ...

Traffico Roma del 24-01-2023 ore 10:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Traffico Roma del 24-01-2023 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Traffico Roma del 24-01-2023 ore 11:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Traffico Roma del 24-01-2023 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Traffico Roma del 23-01-2023 ore 19:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Chiedeva soldi per parcheggiare nei pressi dell’ospedale San Camillo l’uomo, di 35 anni, fermato da una pattuglia della Polizia di Roma Capitale nel corso di uno dei consueti controlli a contrasto di ...Ancora una volta trasporto pubblico in tilt a Roma, nella fattispecie la metro A. La linea è stata interrotta dalle prime ore del mattino del 24 gennaio. Come riportato dal Corriere, in un primo momen ...