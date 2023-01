Traffico Roma del 24-01-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 gennaio 2023) LuceverdeBentrovati all’ascolto sulla tangenziale code verso San Giovanni tra l’olimpico e Tor di Quinto nella galleria Fleming carreggiata ridotta per lavori proseguono le potature in via Nomentana In entrambe le direzioni tra il viale Regina Margherita e Porta Pia deviazione per le linee bus e interventi di potatura anche a Trastevere chiuso altra Piazza Belli e Piazza Sonnino In quest’ultima direzione biglietto di transito anche sul ponte Garibaldi per chi è diretto a Trastevere cambiati i percorsi delle linee he8 in via della Pisana rifacimento del manto stradale Ci sono code dal raccordo a via di Monte stallonara uscita dalla capitale la polizia locale Ci segnala un incidente in via Pinciana altezza di Corso d’Italia Ci sono rallentamenti verso il viale del Muro Torto terminato l’intervento sulla metro a ripristinata la tratta tra ...