Traffico Roma del 24-01-2023 ore 10 | 30

(Di martedì 24 gennaio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

... avvenuta a, nella giornata di oggi (ieri, n.d.r.). Lo affermano in una nota congiunta i ... Oltre ad un rallentamento nelle consegne delle merci, si rischia la paralisi delcittadino nelle ......del Patrimonio Culturale è un grande successo nell'ambito delle attività di contrasto al... colonnello Matthew Bogdanos; il Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di, ...

Traffico Roma del 24-01-2023 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Traffico Roma del 24-01-2023 ore 10:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Traffico Roma del 24-01-2023 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Traffico Roma del 23-01-2023 ore 19:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Traffico Roma del 23-01-2023 ore 18:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Mattina di passione per i viaggiatori della metro A nella Capitale. «Metro A: per eseguire un intervento tecnico abbiamo interrotto la circolazione nella tratta Termini-Ottaviano.Roma. L’abusivismo nella Capitale è dilagante. Soprattutto sul tema parcheggi. Certo Napoli fa una bella concorrenza, ma anche dalle nostre parti il problema non è da meno. Soprattutto quando incontra ...