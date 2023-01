Traffico Roma del 24-01-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione sulla diramazioneSud a prudenza un incidente all’uscita di San Cesareo ancora code sul raccordo tra la diramazionenord e la Prenestina e la diramazioneSud dell’appia in carreggiata interna Verso il raccordo auto in fila sul tratto Urbano della A24 da Viale Togliatti altre cose sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana e la Salaria verso l’olimpico delle Fleming verso San Giovanni carreggiata ridotta e code altri file si incontrano tra Scalo San Lorenzo viale Castrense incidente in via Giambattista Vico nei pressi del piazzale Flaminio altro incidente in viale Jonio all’incrocio con via Monte Rocchetta prudenza riprese le potature in Viale Trastevere divieto di transito sul ponte Garibaldi verso Trastevere cambiano percorso anche le linee 8 ed h ...