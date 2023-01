Traffico e multe - Torino pensa a 80 telecamere per controllare la Ztl

Leggi su quattroruote

(Di martedì 24 gennaio 2023) Milano e la sua Area B fanno scuola. Anche, infatti, ha deciso di dotarsi di varchi sorvegliati da, 80 in tutto, pergli accessi delle auto ai quartieri centrali, delimitati da un lato dai corsi Vigevano, Novara e Tortona, da un altro dal Po e dai corsi Cairoli e Massimo d'Azeglio, dagli altri ancora, rispettivamente, da corso Dante e via Tirreno e dai corsi Trapani, Lecce e Potenza. La Ztl centrale, secondo le intenzioni dell'amministrazione comunale, dovrebbe così diventare un'area aridotto, accessibile soltanto ai veicoli considerati meno inquinanti. Dunque, non una parte nuova e più ampia della città destinata a essere soggetta a limitazioni, ma la stessa già in vigore, controllata però con strumenti più efficaci. Batter cassa. L'operazione, naturalmente, ha dei costi ...