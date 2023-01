Toyota Prius - Il lato sexy dell' efficienza

Leggi su quattroruote

(Di martedì 24 gennaio 2023) Bassa e filante. In una parola,. quasi innaturale associare la nuovaa quel moo che, 26 anni fa, ci portò per primo il sistema ibrido in Europa, non conquistandoci certo per le sue forme. Oggi è un'altra storia e da noi la berlina arriverà solo ibrida plug-in, con 69 chilometri di autonomia elettrica dichiarata. Effetto wow. Sguardo ammiccante, fiancate pulite, tetto - abbassato di 5 centimetri - che scende dritto dritto fino alla coda, tronca e all'insù. Bellezza oggettiva. Lunghezza totale più contenuta (ora arriva a 4,6 metri), però il passo è cresciuto di 5 centimetri. Veniamo subito al punto: tanta bellezza si paga in termini di accessibilità posteriore e di capacità del bagagliaio. Per sedersi in seconda fila occorre chinare e ruotare il capo per entrare e, una volta sistemati, i più alti ...