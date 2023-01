Torna la Festa del cioccolato | la novità è “Battito” | il dolce di Bergamo Brescia Capitale

Leggi su bergamonews

(Di martedì 24 gennaio 2023). Dal 26 al 29 gennaio rila tradizionaledeldi, giunta alla decima edizione e diventata ormai consuetudine nel panorama delle manizioni cittadine. Al programma di intriganti iniziative si aggiunge quest’anno un ulteriore motivo d’interesse: la presentazione delufficiale didella Cultura 2023, ideato dalla collaborazione tra i Consorzi di Pasticceria delle due città. Il nome delsarà “– l’incontro dellazza” ed è stato scelto seguendo il pensiero che vede il consumo di unnon solo come delizia per il palato, ma anche come portatore di vere emozioni. Il ...