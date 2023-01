Top Gun | Maverick | Jennifer Connelly lancia la corsa di Tom Cruise | Merita una nomination agli Oscar

Leggi su movieplayer

(Di martedì 24 gennaio 2023) La co-star di Top: Gunha espresso il suo desiderio di vedere Tomcandidato2023; leufficiali saranno svelate nella giornata di oggi. Top Gun:è diventato uno dei film più redditizi e visti del 2022. Critica e pubblico hanno apprezzato all'unanimità il ritorno di Tomnei panni dello spericolato capitano Pete "" Mitchell. La sua performance è stata elogiata anche dalla co-starche, in una recente intervista ai microfoni di Variety ha così dichiarato: "Fa un lavoro straordinario nel film. È straordinario come persona e fantastico come attore, e penso che sia semplicemente perfetto. Incarna ...