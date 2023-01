Tiro a volo | Coppa del Mondo Rabat 2023 | l’Italia c’è! In crescita anche il trap maschile

Leggi su oasport

(Di martedì 24 gennaio 2023) La prima tappa delladeldi, tenutasi a, è andata in archivio. Come sempre, dopo un evento di questa importanza, è tempo di bilanci eperva analizzato che cosa è successo sulle pedane marocchine. Sotto i riflettori c’era il, in particolare quello. Ebbene: Daniele Resca e Luca Miotto, più che un Lorenzo Ferrari ancora opaco, hanno dato una risposta. Gli azzurri non sono arrivati sino alla finale, ma sono comunque riusciti a superare le qualifiche e a piazzarsi nella top 8. Un primo passo per far capire che nelquesto comparto vuole tornare protagonista andando a spare almeno un ticket per le Olimpiadi di Parigi ...