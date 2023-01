The White Lotus | Nicole e Abby sono sorelle? Connie Britton commenta la teoria dei fan!

(Di martedì 24 gennaio 2023) In molti hanno riconosciuto la voce di Laura Dern nella Stagione 2 di The, cosìarrivate svariate teorie in merito. Parecchi fan hanno riconosciuto la voce di Laura Dern nel corso della Stagione 2 di The, così hanno iniziato a fantasticare su alcune teorie sull'identità del suo personaggio e se sia oppure no collegata alladi. Propriohato unache sosterrebbe che il suo personaggio e quello di Laura Dern siano in realtà, magari una connessione che verrà approfondita nel corso di una probabile Stagione 3. "Oooh, questa non l'avevo mai sentita prima", ha detto ...

Parecchi fan hanno riconosciuto la voce di Laura Dern nel corso della Stagione 2 diLotus , così hanno iniziato a fantasticare su alcune teorie sull'identità del suo personaggio e se sia oppure no collegata alla Nicole di Connie Britton . Proprio Connie Britton ha ...Sempre in via Musei, nellaRoom del Museo Santa Giulia , alle 10.30 si è tenuto l'evento "... E così è stato, con il concerto dell'orchestra swingSwingin' Hermlins . Capitale della Cultura, ...

Da The White Lotus a modelle per Kim Kardashian: Beatrice Grannò e Simona Tabasco per Skims Vogue Italia

Skims sceglie le attrici di The White Lotus per la nuova campagna Elle

Da The White Lotus a Skims: Kim Kardashian sceglie Mia e Lucia Vanity Fair Italia

The White Lotus: Connie Britton risponde alle teorie dei fan sul suo personaggio | TV BadTaste.it TV

Diplo, il remix del tema musicale di "The White Lotus" Sky Tg24

In molti hanno riconosciuto la voce di Laura Dern nella Stagione 2 di The White Lotus, così sono arrivate svariate teorie in merito.A press conference was held this morning at the 'Bruno Ferdeghini' Sports Center for the presentation of Salvatore Esposito, who has already featured in the white jersey in the last two matches played ...