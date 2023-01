Test di gravidanza al GF Vip | è arrivato il momento della verità sulla concorrente

Leggi su tuttivip

(Di martedì 24 gennaio 2023) Per giorni e giorni gli spettatori del GF Vip 7 hanno sostenuto che la memorabile proposta che la opinionista Sonia Bruganelli fece l’anno scorso agli autori si stesse per avverare. Antonella Fiordelisi aveva lamentato un ritardo più di una volta informando poi Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon e chiedere undi. Uno scoop niente male per Alfonso Signorini, che avrebbe potuto diventare il primo conduttore nella storia a dover gestire un evento di tal portata. Come anticipato, fu Sonia Bruganelli a proporre di ospitare a Cinecittà una donna incinta fino al parto. Però qual è lasuldidi Antonella Fiordalisi al GF Vip 7? GF Vip: Antonella Fiordelisi e la presuntaI Donnalisi esistono ormai da quattro mesi, praticamente dal ...