Terzigno | veicolo incendiato | chiusa temporaneamente la SS268 ‘Del Vesuvio’

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA causa di un, èal traffico, in direzione Angri, la strada statale 268 “del Vesuvio” al km 21,100 a, in provincia di Napoli. Il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria, come da indicazioni in loco. Sul posto sono presenti, oltre ai Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.