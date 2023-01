Terra Amara | Trama Puntate dal 6 al 10 Febbraio 2023 | Saniye Scopre Il Tradimento Di Gaffur!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 24 gennaio 2023)dal 6 al 10inizia ad avere i primi sospetti su Gaffur e Seher, ed alla fine, dopo aver sentito una conversazione, ha la prova di essere stata tradita da suo marito…va avanti e, nella settimana dal 6 al 10farà una scoperta sconvolgente. La domestica è sempre stata protagonista ed è stata più volte al centro di molte. Ora, scoprirà di essere stata tradita dal marito Gaffur, che aveva già dimostrato di avere una simpatia per Seher, che lei però non aveva notato fino in fondo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo ...