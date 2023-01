Ternana-Modena | inizia la prevendita per la gara con i gialloblù

(Di martedì 24 gennaio 2023) Sarà attiva dalle ore 16.00 di oggi ladiin programma alle ore 14.00 di sabato 28 gennaio allo stadio Libero Liberati, terzadi ritorno di Serie BKT 2022/23. I biglietti saranno disponibili online al sito http://www.vivaticket.com e presso le rivendite ufficiali VivaTicket. Di seguito la lista dei punti vendita. RIVENDITE TERNI I botteghini del Liberati saranno aperti il giorno della, sabato 28 gennaio, a partire dalle ore 9.00; una ulteriore postazione sarà riservata al ritiro accrediti (no stampa), a partire dalle ore 11.00 e fino alle ore 14.00. Si prega di evitare assembramenti. Saranno aperti i seguenti settori: DISTINTI B PARTERRE E DISTINTI B 2^ LIVELLO INTERO € 18,00RIDOTTO PERSONE CON DISABILITA’ (80-99%) E OVER 65 € 14,00BABY (da 0 a 5 anni) € 2,00KID (da ...

...00 AZ - FC Utrecht CALCIO - SERIE B 14:00 Ascoli - Palermo 14:00 Bari - Perugia 14:00 Brescia - Como 14:00 Cosenza - Parma 14:00 Südtirol - Reggina 14:0014:00 Venezia - Cittadella ...... premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata ritorno sostenitori delle Società Benevento, Brescia, Como, Genoa,, Palermo, Perugia, Reggina, Spal,e ...

Ternana-Modena, ripresa degli allenamenti in casa rossoverde e Pettinari ceduto ufficialmente al Benevento Parlando di Sport

Ternana-Modena, prevendita settore ospiti: 1919 biglietti a disposizione dei tifosi gialloblù Parlando di Sport

Modena, Giovannini: "Restiamo concentrati e pensiamo alla Ternana" TernanaNews

Diretta Ternana-Modena: dove vederla in tv e live streaming DAZN

TMW - Il Benevento anticipa il Modena: per l'attacco è vicino Pettinari della Ternana TUTTO mercato WEB

Ghiringhelli e Defendi tornano in gruppo, Donnarumma e Capuano ancora a parte, il programma del lavoro rossoverde. Dopo il lunedì di riposo, tutti di nuovo in campo nel pomeriggio del martedì, all’ant ...Il club rossoverde ha comunicato le informazioni sui biglietti e le modalità di accesso allo stadio Liberati per il match di sabato E’ attiva dalle ore 16.00 di martedì la prevendita per assistere a T ...