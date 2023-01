Tennis | Australian Open | Tsitsipas in semifinale con Khachanov

(Di martedì 24 gennaio 2023) Melbourne, 24 gen. -(Adnkronos) - Per la quarta volta in carriera Stefanossi qualifica per ladell', prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne Park. Il greco, numero 4 del mondo e terza testa di serie, sconfigge il ceco Jiri Lehecka, numero 71 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-2), 6-4 in due ore e 19 minuti.affronterà inil russo Karen, numero 20 del mondo e 18 del seeding.

