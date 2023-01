Temptation Island | Federico Rasa dopo il caos in ospedale | “Lasciato solo e peggioravo”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 24 gennaio 2023) Da qualche ora a questa parte non si fa altro che parlare di, ex volto diche è finito agli atti di cronaca per aver “sfasciato” l’in cui si era recato. Il clamore mediatico è stato così forte che il ragazzo ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti. La conferma dei suoi gesti c’è stata, anche se dettagliata meglio, mentre emergono ora i veri motivi che l’hanno spinto a commettere quelle azioni. C’entra, infatti, una reazione allergicail trapianto di capelli.: la versione diL’opinione pubblica non ha risparmiato le azioni di, puntandogli il dito e criticandolo aspramente sui social ...