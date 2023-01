Tempesta di neve in Molise | Attimi di paura per una famiglia con neonato

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ondata di maltempo in Italia:diper unaconindove si è abbattuta unadi. Nelle ultime ore l’Italia è stata travolta da un’ondata di gelo e maltempo, conanche sull’appennino umbro-marchigiano, in Calabria e in Sardegna.diindi(Periodico Italiano)In particolare, la situazione peggiore riguarderebbe il, dove centinaia di automobili sono rimaste bloccate a causa di unadisulla strada tra Isernia e Campobasso, all’altezza di Castelpetroso, dove si sarebbero verificati anche ...

Gli esempi di come il tempo abbia influenzato l'esito di una battaglia vanno dall'attraversamento del Delaware di Washington sotto unadi, alle tempeste invernali che hanno fermato le ...Parla la donna di San Quirico che ha dato alla luce il figlio aiutata dal marito guidato dal 118. Poi è arrivato il ...

Tempesta di grandine a Ischia, neve alta 30 centimetri: Mai vista tanta così Fanpage.it

Tempesta di neve, gelo e vento nel Foggiano: sindaci chiudono le scuole, mezzi in azione FoggiaToday

Dopo la tempesta, l'isola di Ponza si risveglia imbiancata dalla neve Fanpage.it

Cronaca Meteo Asia: gelo record in Cina, tempesta invernale attesa in Giappone, ecco il crudo inverno dell'Estremo ... 3bmeteo

"Soli in casa, fuori la neve Partorire Un’avventura" LA NAZIONE

Neve che raggiungerà anche l'isola di Kyushu. L'Estremo Oriente sta avendo a che fare con un'ondata di gelo estremo negli ultimi giorni, tanto da far registrare la temperatura più bassa di sempre in C ...Pioggia di chicchi di ghiaccio nella notte. Strade e piazze imbiancate a Forio in località Monterone. Tempesta di grandine su Ischia nella notte. Una pioggia di chicchi di ghiaccio si è abbattuta in p ...