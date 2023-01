Teddy Hobbs | il bimbo più intelligente del Regno Unito A tre anni legge e conta in sei lingue diverse

è il bambino prodigio di Portishead che a soli tre anni è diventato il più giovane membro del ...A due anni, ha imparato " da solo " a leggere e contare guardando la televisione e giocando sul tablet, senza che i suoi genitori se ne accorgessero., che ha 4 anni ed è originario di Portishead, in Somerset, Inghilterra, è diventato il membro più giovane del Mensa (un associazione internazionale senza scopo di lucro di cui possono fare ...

Teddy Hobbs has scored higher than 98 per cent of the general population in an IQ test — and he was only three ...Teddy Hobbs is UK's youngest member of the Mensa. He learned to read at just 26 months old and can count to 100 in six non-native languages.