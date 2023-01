TÁR | Cate Blanchett pensa al ritiro dopo l' estenuante performance nel film di Todd Field?

(Di martedì 24 gennaio 2023) L'attrice premio Oscarha parlato apertamente di come lain TÁR l'abbia segnata a tal punto dare aldalle scene. L'attrice premio Oscarha stupito critica e pubblico con la suanei panni della controversa e discussa compositrice Lydia Tár mentre diverse vicissitudini di natura sessuale colpiscono la sua vita. In molti sono convinti che l'Academy possa premiarla ancora una volta. La sua interpretazione in TÁR è stata talmente fisica da spingerla a considerare un ipoteticodalle scene. Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di The Project: "Penso che siccome è stato un ruolo così fisico, che mi ha messo alla prova,, ho ancora degli strascichi con me e, come è accaduto ...

...Austin Butler per Elvis Colin Farrell per Gli spiriti dell'isola Brendan Fraser per The Whale Tom Hanks per Non così vicino Bill Nighy per Living Miglior attrice protagonistaBlanchett per...Il cd esce in contemporanea al film "Tar" conBlanchett nei panni di una direttrice d'orchestra che abusa del proprio potere. Le direttrici americane hanno bocciato il film. Lei che dice "...

